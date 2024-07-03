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ПОЛІТИКА

У Празі чеха судять за мародерство в Україні

03 липня 2024, 18:17
У Празі чеха судять за мародерство в Україні
Фото: ukrinform.ua
Він скоїв злочин служби в іноземних збройних силах і злочин мародерства в районі військових дій, за що йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

У Чехії 27-річний Філіп Сіман, звинувачений у службі в іноземній армії та мародерстві, постав у середу перед Сенатом Празького міського суду.

Про це повідомляє видання Novinky.

Згідно з обвинувальним актом,  приблизно через три тижні після російського вторгнення в Україну Сіман поїхав до Києва, де вступив до добровольчого збройного батальйону "Карпатська Січ", підпорядкованого українській армії. Там він пройшов базову підготовку, отримав зброю і разом з групою з 11 інших добровольців, якими він командував, вирушив до Ірпеня та Бучі, де вони повинні були здійснювати патрулювання. Однак, згідно з матеріалами справи, Сіман грабував загиблих солдатів і цивільних осіб.

Таким чином він викрав, наприклад, берети спецпризначенців, ювелірні прикраси, гроші, сонцезахисні окуляри, зброю, інвестиційні злитки з дорогоцінних металів і дихальну маску з літака Ан-225 "Мрія", колишнього найбільшого літака, який був знищений російськими окупантами під час авіаудару. Своє мародерство він також знімав на телефон. Приблизно через три тижні після прибуття в Україну його затримали за підозрою в мародерстві. Після звільнення він повернувся до Чехії, залишивши собі згадані речі.

Тим самим, на думку прокурора, він скоїв злочин служби в іноземних збройних силах і злочин мародерства в районі військових дій, за що йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

Сіман зізнався у мародерстві минулого року журналістам газети Seznam Zprávy. У середу в суді він заявив, що його запевнили, що розмова була не для запису. Крім того, він нібито збрехав під час інтерв'ю. "Я хотів мати кращий вигляд, цікавіший. Тому я збрехав у тому інтерв'ю", – сказав він у суді.

"Це неправда, що я використовував своє становище для збагачення", – продовжив він. Сіман розповів суду, що головною мотивацією для поїздки в Україну була його сім'я, яка частково походить з України. "Незважаючи на те, що я чех, я також українець, і я вважав своїм обов'язком боротися за свою країну", – сказав Сіман суду.

Він визнав, що не просив у президента дозволу служити в іноземній армії.

Чехіямародерствовійна в Україні

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