У президента Франції Макрона є п'ять варіантів відправки військ в Україну – ЗМІ

Як наслідок, є загроза "відповіді" путіна не лише на території України, але й усієї Європи.

У президента Франції Еммануеля Макрона є п'ять варіантів відправки військ в Україну, три з яких передбачають їх участь у боях з російськими окупантами.

Видання Le Figaro розповіло подробиці.

Відкриття заводів Францією на території України, які виготовлятимуть не лише зброю. Втім, страхові компанії за такого розвитку подій можуть виставити великі рахунки за будівництво, що робить сценарій малоймовірним.

Допомога ЗСУ без участі в боях. Французькі військові можуть зайнятися розмінуванням або навчанням захисників. Журналісти вважають такий сценарій найбільш реальним.

Захист Одеси. Там сили Франції можуть протидіяти потенційній російські агресії, що означає прямий конфлікт з рф. ЗМІ стверджують, що це створює для Парижа серйозні ризики, але варіант можливий.

Безпосередня участь у боях пліч-о-пліч з Силами оборони для створення захисної зони. Для цього варіанту необхідною є військова підтримка Заходу.

Протистояння в окопах. Цей варіант загрожує великими політичними втратами та свідчитиме про пряму конфронтацію з рф, ставши викликом для владіміра путіна. Аби ухвалити таке рішення, Макрону знадобиться підтримка парламенту.

Нагадаємо, Макрон їде до Бразилії, аби переконати президента Лулу підтримати Україну.