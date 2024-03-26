Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

У президента Франції Макрона є п'ять варіантів відправки військ в Україну – ЗМІ

26 березня 2024, 16:59
У президента Франції Макрона є п'ять варіантів відправки військ в Україну – ЗМІ
Фото: Укрінформ
Як наслідок, є загроза "відповіді" путіна не лише на території України, але й усієї Європи.

У президента Франції Еммануеля Макрона є п'ять варіантів відправки військ в Україну, три з яких передбачають їх участь у боях з російськими окупантами.

Видання Le Figaro розповіло подробиці. 

Відкриття заводів Францією на території України, які виготовлятимуть не лише зброю. Втім, страхові компанії за такого розвитку подій можуть виставити великі рахунки за будівництво, що робить сценарій малоймовірним. 

Допомога ЗСУ без участі в боях. Французькі військові можуть зайнятися розмінуванням або навчанням захисників. Журналісти вважають такий сценарій найбільш реальним. 

Захист Одеси. Там сили Франції можуть протидіяти потенційній російські агресії, що означає прямий конфлікт з рф. ЗМІ стверджують, що це створює для Парижа серйозні ризики, але варіант можливий. 

Безпосередня участь у боях пліч-о-пліч з Силами оборони для створення захисної зони. Для цього варіанту необхідною є військова підтримка Заходу. 

Протистояння в окопах. Цей варіант загрожує великими політичними втратами та свідчитиме про пряму конфронтацію з рф, ставши викликом для владіміра путіна. Аби ухвалити таке рішення, Макрону знадобиться підтримка парламенту. 

Нагадаємо, Макрон їде до Бразилії, аби переконати президента Лулу підтримати Україну.

війназброяМакронпідтримка України

Останні матеріали

Франції потрібні країни-однодумці. Макрон-яструб відкриває двері Європи для Великої Британії – Едвард Лукас
Політика
Франції потрібні країни-однодумці. Макрон-яструб відкриває двері Європи для Великої Британії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 26 березня 2024, 11:26
Кілька думок про російський розвідувально-ударний ланцюг. Більшість обстрілів відбувається на основі агентурних даних – Том Купер
Політика
Кілька думок про російський розвідувально-ударний ланцюг. Більшість обстрілів відбувається на основі агентурних даних – Том Купер
Переклад iPress – 26 березня 2024, 00:42
Війна в Україні після російських виборів. Активізація чи затягування? – Мік Раян
Політика
Війна в Україні після російських виборів. Активізація чи затягування? – Мік Раян
Переклад iPress – 25 березня 2024, 16:19
Стратегічні повітряні удари можуть вирішити долю війни. За умов стабільності фронту на землі – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегічні повітряні удари можуть вирішити долю війни. За умов стабільності фронту на землі – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 25 березня 2024, 12:17
росіяни передислокували сили з-під Кремінної до Бєлгорода. І продовжують наступати в районі Авдіївки – Том Купер
Cуспільство
росіяни передислокували сили з-під Кремінної до Бєлгорода. І продовжують наступати в районі Авдіївки – Том Купер
Переклад iPress – 25 березня 2024, 00:03
росіяни відновили свій наступ на Донбасі та на Півдні. Штурмовики Буданова в повітрі та на землі – Том Купер
Політика
росіяни відновили свій наступ на Донбасі та на Півдні. Штурмовики Буданова в повітрі та на землі – Том Купер
Переклад iPress – 24 березня 2024, 16:47
Одержимість путіна історією є загрозою Європі. Як путін оплакує СРСР – Ніколас Чхаїдзе
Політика
Одержимість путіна історією є загрозою Європі. Як путін оплакує СРСР – Ніколас Чхаїдзе
Переклад iPress – 22 березня 2024, 14:28
Трамп і кривава бійня. Фашистська методичка кандидата від республіканців – Тімоті Снайдер
Політика
Трамп і кривава бійня. Фашистська методичка кандидата від республіканців – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 22 березня 2024, 08:32
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється