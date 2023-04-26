Президента госпіталізовано у тяжкому стані, повідомляє джерело.

За попередньою інформацією у президента Туреччини Реджепа Ердогана інфаркт міокарда. Йому раптово стало погано під час прямого ефіру телеканалу Ülke TV, через що довелося перервати трансляцію.

Про це повідомляє AVAZTÜRK.

"Вчора під час інтерв'ю на одному з місцевих каналів політик раптово відчув запаморочення та ледь не знепритомнів. Оператор швидко перевів камеру на ведучого, після чого ефір миттєво перервали та дали рекламу. Приблизно за 20 хвилин трансляцію відновили. Під час фонового аудіозапису надійшла інформація, що в прямому ефірі у Ердогана стався серцевий напад", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні, 26 квітня, у Туреччині скасували мітинги на його підтримку. Зараз президента госпіталізовано, стан тяжкий.