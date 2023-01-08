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CУСПІЛЬСТВО

У прокат вийшла історична українська сучасна драма “Щедрик”

08 січня 2023, 13:10
У прокат вийшла історична українська сучасна драма “Щедрик”
Прем'єра фільму Щедрик
Після показу картини у Варшаві тамтешні організатори назавжди відмовились приймати російські фільми

У Києві презентували історичну драму "Щедрик" режисерки Олесі Моргунець-Ісаєнко. Прем’єрний показ відбувся напередодні, пише УП.

Сценарій до фільму створила письменниця, авторка історичних романів Ксенія Заставська. Фільм розповідає про життя української, польської та єврейської родин під час двох окупацій – радянської та нацистської Німеччини.

Виконавиця головної ролі розповідає, що, граючи, згадувала розповіді своєї бабусі.

"Думала про свою бабусю, яка була дитиною війни. Розповідала, як вони маленькими дітьми ховались у підвали, чули літак – і це були дуже складні часи", – каже акторка.

Андрій Ісаєнко, який виконав головну чловічу роль, каже, що у нього було все простіше: "я просто ненавидів цих людей – і всю свою ненависть у це вклав".

Одну з найбільш важких сцен картини створили на історичних подіях. У листопаді 1943  під час прем’єри оперети "Шаріка" Ярослава Барнича стратили 27 членів ОУН. Близько 17.30 до залу ввійшли гестапівці, агенти і перекрили всі входи і виходи. Чотири поліцаї піднялися на сцену і один з них наказав припинити виставу.

Зараз вулиця, де відбувся розстріл, носить назву Страчених Націоналістів.

Картину показали вже на багатьох фестивалях. Найбільш неочікуваною став перший приз на фестивалі жіночого кіно в Нігерії. А після показу у Варшаві тамтешні організатори назавжди відмовились приймати російські фільми, каже режисерка.

 


КиївкіновійнаУкраїнаЩедрик

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