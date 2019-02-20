Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У прокуратури виникли претензії до найбільших постачальників харчування для армії

Компаніям закидають незаконне формування податкового кредиту
Прокуратура Києва в січні отримала дозвіл на виїмку документів ТОВ "Військсервіс-Волонтер" і ТОВ "Військторг", які в останні два роки були головними постачальниками харчування для армії.
У прокуратури виникли претензії до найбільших постачальників харчування для армії Фото: mil.gov.ua

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на постанову Дніпровського райсуду Києва від 17 січня.

Слідчі звернулися до суду в рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків), ч.2 ст. 364 (зловживання службовим становищем).

На думку слідства, "Військторг" формував податковий кредит на куплені продукти харчування, які разом з "послугами із забезпечення харчування" потім продавав військовій частині №3078 Нацгвардії, ТОВ "Військсервіс-Волонтер", а також іншим підприємствам, які не є платниками ПДВ. Загалом слідчі зафіксували таких операцій більш ніж 1,25 млрд грн.

Доступ до документів "Військторгу" повинен підтвердити фінансово-господарські відносини з ТОВ "Тонар", а "Військсервіс-Волонтера" - з ТОВ "Транс Логістик Центр" і іншими фірмами.

Компанія "Військторг" була найбільшим постачальником харчування для Міноборони 2017 року з підрядами на суму 2,48 млрд грн. У 2018 році її місце зайняв "Військсервіс-Волонтер" з підрядами на 2,01 млрд гривень, тоді як вартість підписаних контрактів "Військторгу" впала до 132 млн грн.

Нагадаємо, що головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що курсантів харківського Національного університету Повітряних Сил годували стравами, в яких перевірка виявила тарганів і хробаків.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 02 2019 12:25
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран-засновник UKR GUN Projects: Наша форма в комплексі з турнікетами зупиняє кров за секунди

Ветеран-засновник UKR GUN Projects: Наша форма в комплексі з турнікетами зупиняє кров за секунди

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.