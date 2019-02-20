У прокуратури виникли претензії до найбільших постачальників харчування для армії
Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на постанову Дніпровського райсуду Києва від 17 січня.
Слідчі звернулися до суду в рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків), ч.2 ст. 364 (зловживання службовим становищем).
На думку слідства, "Військторг" формував податковий кредит на куплені продукти харчування, які разом з "послугами із забезпечення харчування" потім продавав військовій частині №3078 Нацгвардії, ТОВ "Військсервіс-Волонтер", а також іншим підприємствам, які не є платниками ПДВ. Загалом слідчі зафіксували таких операцій більш ніж 1,25 млрд грн.
Доступ до документів "Військторгу" повинен підтвердити фінансово-господарські відносини з ТОВ "Тонар", а "Військсервіс-Волонтера" - з ТОВ "Транс Логістик Центр" і іншими фірмами.
Компанія "Військторг" була найбільшим постачальником харчування для Міноборони 2017 року з підрядами на суму 2,48 млрд грн. У 2018 році її місце зайняв "Військсервіс-Волонтер" з підрядами на 2,01 млрд гривень, тоді як вартість підписаних контрактів "Військторгу" впала до 132 млн грн.
Нагадаємо, що головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що курсантів харківського Національного університету Повітряних Сил годували стравами, в яких перевірка виявила тарганів і хробаків.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- ФОТО Чорний африканський леопард вперше за 110 років потрапив в об'єктив фотографа
- Ветеран-засновник UKR GUN Projects: Наша форма в комплексі з турнікетами зупиняє кров за секунди"В мене саме мала початися ІТ-кар'єра. Але потрібно було зупинити кровопролиття. В 2014 році ми дуже поспішали, щоб виграти ці дні, хвилини, секунди, щоб ситуація не стала гіршою…"
- Кардіомагнат: Як Тодуров заробляє мільйони на безкоштовних операціях, - ВІДЕОНерухомість на $2 млн і 10 млн грн заощаджень - що "накерував" очільник Інституту серця Борис Тодуров