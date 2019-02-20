У прокуратури виникли претензії до найбільших постачальників харчування для армії

Прокуратура Києва в січні отримала дозвіл на виїмку документів ТОВ "Військсервіс-Волонтер" і ТОВ "Військторг", які в останні два роки були головними постачальниками харчування для армії.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на постанову Дніпровського райсуду Києва від 17 січня.

Слідчі звернулися до суду в рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків), ч.2 ст. 364 (зловживання службовим становищем).

На думку слідства, "Військторг" формував податковий кредит на куплені продукти харчування, які разом з "послугами із забезпечення харчування" потім продавав військовій частині №3078 Нацгвардії, ТОВ "Військсервіс-Волонтер", а також іншим підприємствам, які не є платниками ПДВ. Загалом слідчі зафіксували таких операцій більш ніж 1,25 млрд грн.

Доступ до документів "Військторгу" повинен підтвердити фінансово-господарські відносини з ТОВ "Тонар", а "Військсервіс-Волонтера" - з ТОВ "Транс Логістик Центр" і іншими фірмами.

Компанія "Військторг" була найбільшим постачальником харчування для Міноборони 2017 року з підрядами на суму 2,48 млрд грн. У 2018 році її місце зайняв "Військсервіс-Волонтер" з підрядами на 2,01 млрд гривень, тоді як вартість підписаних контрактів "Військторгу" впала до 132 млн грн.