У Придністров'ї тисячі людей залишилися без опалення

Після зупинки поставок російського газу до Молдови в окупованому росією Придністров'ї тисячі жителів залишилися без опалення.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що понад 51 000 домогосподарств залишилися без газу.

Наразі дефіцит потужності в енергосистемі Придністров'я становить близько 30% від потреб регіону. Ситуація ускладнюється відсутністю теплопостачання і гарячої води в багатьох будинках.

За інформацією так званої влади Придністров'я, станом на шосте січня повністю відключено від газопостачання 122 населені пункти, централізоване подавання тепла припинено в 1565 житлових будинках, 147 дитячих садках і 131 школі. Шкільні канікули було вирішено продовжити до 20 січня.

Через віялові відключення електроенергії та стрибки напруги в будинках горить стара електропроводка і запобіжники. Жителі сільської місцевості рятуються від холоду пічним опаленням, до заготівлі дров для населення залучили солдатів і військову техніку.

У самій Молдові проблем з електрикою і газом наразі немає. Країна диверсифікувала постачання енергоносіїв через Румунію.