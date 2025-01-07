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У Придністров'ї тисячі людей залишилися без опалення

07 січня 2025, 10:35
У Придністров'ї тисячі людей залишилися без опалення
Фото: unian.ua
Дефіцит потужності в енергосистемі Придністров'я становить близько 30% від потреб регіону

Після зупинки поставок російського газу до Молдови в окупованому росією Придністров'ї тисячі жителів залишилися без опалення.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що понад 51 000 домогосподарств залишилися без газу.
 
Наразі дефіцит потужності в енергосистемі Придністров'я становить близько 30% від потреб регіону. Ситуація ускладнюється відсутністю теплопостачання і гарячої води в багатьох будинках.
 
За інформацією так званої влади Придністров'я, станом на шосте січня повністю відключено від газопостачання 122 населені пункти, централізоване подавання тепла припинено в 1565 житлових будинках, 147 дитячих садках і 131 школі. Шкільні канікули було вирішено продовжити до 20 січня.
 
Через віялові відключення електроенергії та стрибки напруги в будинках горить стара електропроводка і запобіжники. Жителі сільської місцевості рятуються від холоду пічним опаленням, до заготівлі дров для населення залучили солдатів і військову техніку.
 
У самій Молдові проблем з електрикою і газом наразі немає. Країна диверсифікувала постачання енергоносіїв через Румунію.
 
Як пише NewsMaker, Молдовська ДРЕС, розташована у Придністров’ї, яка раніше працювала на безкоштовному російському газі, змушена перейти на спалювання запасів вугілля. За різними оцінками, цих запасів вистачить лише до кінця січня, що створює додаткову загрозу для енергозабезпечення регіону. Ситуація залишається критичною, і подальший розвиток подій залежатиме від пошуку нових джерел енергії.

 

Придністров'явійна в Україніросія окупанти

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