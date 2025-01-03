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У Придністров'ї запроваджено віялові відключення світла

03 січня 2025, 20:05
У Придністров'ї запроваджено віялові відключення світла
Фото: aa.com.tr
2 і 3 січня у Придністров'ї зафіксовано 126 аварій на електромережах

В окупованому росією Придністров'ї сьогодні, 3 січня, відключатимуть електроенергію. Це пов'язано з дефіцитом в енергосистемі молдовського регіону.

Про це заявив так званий президент Придністров'я Вадим Красносільський, повідомляють місцеві ЗМІ.

За словами так званого очільника Придністров'я, без віялового відключення електропостачання не обійтися. Для цього було створено графік відключень.
 
"Це необхідно, щоб уберегти систему. Упевнений, усі з розумінням приймають і цей етап. Уряд розробив графік, орієнтуючись на який, побут і життєдіяльність можна буде організувати з найменшим дискомфортом", – заявив він.
 
Як зазначається, 2 і 3 січня у Придністров'ї зафіксовано 126 аварій на електромережах. Без світла тимчасово залишалися 3227 абонентів. У більшості випадків перебої пов'язані з перевантаженням мереж.
енергетикаПридністров'явійна в Україніросія окупанти

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