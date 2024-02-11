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У прикордонні Молдови знайшли уламки "Шахеда"

11 лютого 2024, 20:55
У прикордонні Молдови знайшли уламки
Джерело: ukr.net
Безпілотник виявили біля села Етулія Вулканештського району.

Після нічної атаки рф по українських містах з використанням безпілотників у Молдові неподалік від кордону виявили уламки "Шахеда".

Про це повідомляє Newsmaker.

Прикордонна поліція Молдови опублікувала фото знайдених уламків посеред поля, зазначивши, що їх ідентифікували як уламки БПЛА типу Shahed.

Безпілотник виявили біля села Етулія Вулканештського району, що неподалік від українських Болграда і Рені. 

"Підозрюємо, що знайдені уламки – один з безпілотників, збитих українською зенітною установкою", – зазначили у Прикордонній поліції, додавши, що на цьому етапі ніякої загрози для місцевих мешканців немає. 

Президентка Мая Санду заявила, що цей інцидент – чергове нагадування, що російська агресія є загрозою для всього континенту. 

"Це ще одне серйозне нагадування про похмуру реальність. російська агресія є загрозою для всього континенту. Підтримка України має продовжитися", – наголосила Мая Санду.

 

Молдовашахедивійна в Україніросія окупантиуламки

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