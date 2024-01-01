У прикордонних регіонах рф зростає невдоволення діями військових

росіяни часто скаржаться на атаки у своїх прикордонних областях.

російський бізнес незадоволений діями Збройних сил країни-агресора, які наражають на небезпеку прикордонні з Україною регіони.



Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як зазначається, показовою є ситуація навколо Тьоткінського цукрового заводу, розташованого в Курській області, якому за рішенням арбітражного суду Москви відмовили у стягненні з Міноборони рф збитків нанесені підприємству за перші три місяці з початку повномасштабного вторгнення в Україну.



Тоді потужності підприємства та прилеглі території використовувались Збройними силами рф та були багаторазово пошкоджені обстрілами, що призвело до збитків на 75 млн рублів. Проте кремлівська влада вирішила не компенсувати власникам знищення майна.

росіяни часто скаржаться на атаки у своїх прикордонних областях. Так, вночі 30 грудня у чотирьох регіонах рф лунали вибухи. росіяни скаржилися на масовану атаку безпілотників.