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У Пшеводуві впала українська ракета – Польща

28 вересня 2023, 18:12
У Пшеводуві впала українська ракета – Польща
Фото: соцмережі
Польські експерти офіційно дійшли висновку, що у Пшеводуві впала українська ракета С-300, яка вбила двох фермерів.

Про це інформує Onet.

В уряді Польщі офіційно заявили, що у прикордонному селі Пшеводув в листопаді минулого року, згідно з висновками польських експертів, впала українська ракета радянського чи російського виробництва.

"Розслідування, проведене польською прокуратурою, завершилося висновком, який категорично вказує на те, що ця ракета була українською – ще радянського, російського виробництва. Що стосується місця запуску і приналежності до конкретного військового угруповання, то це була українська ракета", - заявив польський міністр.

Він додав, що шкодує через відсутність співпраці з боку української сторони у розслідуванні цього інциденту.

Зьобро також вважає, що рішення не співпрацювати з Польщею було ухвалене на високому політичному рівні української держави.

Нагадаємо, що в середині листопада 2 ракети рф впали на території Польщі, тоді уряд скликав Комітет з питань безпеки і оборони.

 

ПольщаракетаПшеводув

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