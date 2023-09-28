У Пшеводуві впала українська ракета – Польща
Про це інформує Onet.
В уряді Польщі офіційно заявили, що у прикордонному селі Пшеводув в листопаді минулого року, згідно з висновками польських експертів, впала українська ракета радянського чи російського виробництва.
"Розслідування, проведене польською прокуратурою, завершилося висновком, який категорично вказує на те, що ця ракета була українською – ще радянського, російського виробництва. Що стосується місця запуску і приналежності до конкретного військового угруповання, то це була українська ракета", - заявив польський міністр.
Він додав, що шкодує через відсутність співпраці з боку української сторони у розслідуванні цього інциденту.
Зьобро також вважає, що рішення не співпрацювати з Польщею було ухвалене на високому політичному рівні української держави.
Нагадаємо, що в середині листопада 2 ракети рф впали на території Польщі, тоді уряд скликав Комітет з питань безпеки і оборони.