У Путіна готові обговорювати транзит газу через Україну після 2024
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.
"Президент Путін неодноразово говорив про готовність Росії обговорювати продовження договору про транзит газу через Україну і після 2024. Це виключно питання економічної доцільності та рентабельності. Ми б хотіли побачити також в заяві і посил Україні. Про те, що Україна повинна проявляти відповідальну позицію в плані забезпечення економічно доцільних умов", - зазначив Пєсков.
Нагадаємо, за умовами угоди США і Німеччини щодо газопроводу "Північний потік-2" німецька сторона зобов'язується зробити все для того, щоб транзит газу через Україну було продовжено ще на десять років.
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