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У путіна підтвердили візит спецпредставник Трампа у москву

22 квітня 2025, 18:29
У путіна підтвердили візит спецпредставник Трампа у москву
Фото: Reuters
За словами помічника путіна, Віткофф приїде в рф уже цього тижня.
Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф відвідає москву цього тижня.
 
Про це заявив помічник нелегітимного президента рф Юрій Ушаков, пише російське пропагандистське агентство "Інтерфакс".
 
На запитання журналіста, чи очікують цього тижня на візит Віткоффа до москви, Ушаков відповів, що "чекають".
 
20 квітня The Wall Street Journal із посиланням на західних посадовців писало, що наприкінці тижня в Лондоні відбудуться багатосторонні зустрічі за участю представників США, України та Європейського союзу. Імовірно, на переговорах будуть держсекретар США Марко Рубіо, спеціальний представник з питань України Кіт Келлог і Віткофф. Як ідеться у статті, після цих зустрічей американський дипломат може вирушити до москви.
Москвавійна в Україніросія окупанти

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