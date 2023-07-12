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У путіна заявили про "зазіхання на безпеку росії"

12 липня 2023, 15:43
У путіна заявили про
Фото: РБК
У москві запанікували через гарантії для України.

У росії негативно ставляться до рішення країн "Великої сімки" щодо гарантій безпеки Україні. У кремлі вважають його потенційно дуже небезпечним.

Таку заяву зробив речник російського президента-диктатора Дмітрій Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.

У москві запанікували і називають дії G7 помилковими. У кремлі вкотре заявляють про начебто небезпеку для рф.

"Надання Україні будь-яких гарантій безпеки надзвичайно помилкове й дуже небезпечне, вони зазіхають на безпеку росії, це може призвести до негативних наслідків і зробить Європу набагато небезпечнішою на довгі роки", – висловився Пєсков.

Також у росії наголошують, мовляв, "дуже негативно ставляться до теми вступу України до НАТО". Кремлівський режим "сподівається" на мудрість країн Заходу.

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