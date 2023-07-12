У путіна заявили про "зазіхання на безпеку росії"
У росії негативно ставляться до рішення країн "Великої сімки" щодо гарантій безпеки Україні. У кремлі вважають його потенційно дуже небезпечним.
Таку заяву зробив речник російського президента-диктатора Дмітрій Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.
У москві запанікували і називають дії G7 помилковими. У кремлі вкотре заявляють про начебто небезпеку для рф.
"Надання Україні будь-яких гарантій безпеки надзвичайно помилкове й дуже небезпечне, вони зазіхають на безпеку росії, це може призвести до негативних наслідків і зробить Європу набагато небезпечнішою на довгі роки", – висловився Пєсков.
Також у росії наголошують, мовляв, "дуже негативно ставляться до теми вступу України до НАТО". Кремлівський режим "сподівається" на мудрість країн Заходу.