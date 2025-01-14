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У путіна заявили, що Україна перестане існувати у 2025 році

14 січня 2025, 16:31
У путіна заявили, що Україна перестане існувати у 2025 році
Фото: РБК-Україна
Патрушев також заявив, що переговори про завершення війни мають вестися між рф та США.
У москві заявили про те, що не виключають того, що Україна припинить своє існування. Це нібито може статися вже у 2025 році.
 
Про це в інтерв'ю прокремлівському виданню "Комсомольская правда" сказав помічник президента рф Микола Патрушев.
 
Також він додав, що переговори про завершення війни в Україні мають вестися між росією і США.
 
"Якщо говорити про конкретні перспективи подальшого розвитку подій з урахуванням фактора Трампа, ми з повагою ставимося до його заяв. Я вважаю, що переговори щодо України мають вестися між росією і США без участі інших країн Заходу", - поділився Патрушев.
 
За його словами, розмовляти з Лондоном і Брюсселем "нема про що". Патрушев упевнений, що керівництво ЄС не може говорити від імені багатьох своїх членів, включно з Угорщиною, Словаччиною, Австрією та Румунією, оскільки ці країни мають "зважену позицію щодо росії".
 
Крім того, в інтерв'ю Патрушев заявив про "братнє ставлення" росіян до українців. Він підкреслив, що москві нібито небайдуже те, що відбувається в Україні.
 
Помічник президента рф також звинуватив Україну в руйнуванні своїх же міст.

 

РФвійна в Україніросія окупанти

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