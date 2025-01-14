У путіна заявили, що Україна перестане існувати у 2025 році

Патрушев також заявив, що переговори про завершення війни мають вестися між рф та США.

У москві заявили про те, що не виключають того, що Україна припинить своє існування. Це нібито може статися вже у 2025 році.

Про це в інтерв'ю прокремлівському виданню "Комсомольская правда" сказав помічник президента рф Микола Патрушев.

Також він додав, що переговори про завершення війни в Україні мають вестися між росією і США.