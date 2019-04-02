У Раді хочуть заборонити російських спостерігачів на виборах

Текст проекту ще не оприлюднений

Депутати Верховної Ради пропонують внести зміни до законодавства щодо спостереження за виборами.

Відповідний законопроект №9524 зареєстрували у парламенті у понеділок.

Одна із співавторок проекту Ірина Геращенко написала, що у ньому йдеться про неможливість участі спостерігачів з Росії в українських президентських і парламентських виборах.

"На погоджувальній (раді – Ред.) закликала колег, щоб ВР підтримати позицію української дипломатії, і прийняли законопроект, який унеможливить присутність російських спостерігачів в міжнародних місіях", – зазначила Геращенко.

На сайті парламенту текст проекту ще не оприлюднений.

Нагадаємо, що 31 грудня 2018 року стало відомо, що Центральна виборча комісія України закрила дільниці для голосування в Росії.

Однак міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запевняє, що Москва отримала запрошення Організації з безпеки і співпраці в Європі направити спостерігачів на вибори президента України 31 березня.