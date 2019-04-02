У Раді хочуть заборонити російських спостерігачів на виборах
Відповідний законопроект №9524 зареєстрували у парламенті у понеділок.
Одна із співавторок проекту Ірина Геращенко написала, що у ньому йдеться про неможливість участі спостерігачів з Росії в українських президентських і парламентських виборах.
"На погоджувальній (раді – Ред.) закликала колег, щоб ВР підтримати позицію української дипломатії, і прийняли законопроект, який унеможливить присутність російських спостерігачів в міжнародних місіях", – зазначила Геращенко.
На сайті парламенту текст проекту ще не оприлюднений.
Нагадаємо, що 31 грудня 2018 року стало відомо, що Центральна виборча комісія України закрила дільниці для голосування в Росії.
Однак міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запевняє, що Москва отримала запрошення Організації з безпеки і співпраці в Європі направити спостерігачів на вибори президента України 31 березня.
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