У Раді почали збір підписів за відставку Парубія
"Сьогодні в парламенті починаємо збір підписів для зняття з посади голови Верховної Ради. Вважаю, що настав час завершити епоху беззаконня, несправедливості і безкарності", - написав депутат, який є давнім і близьким соратником екс-заступника голови АП Януковича Андрія Портнова, у Facebook.
"Випереджаючи коментарі прихильників конспірології, хочу заспокоїти: ці дії не означають мою роботу з командою Володимира Зеленського. Просто настав час", - додав він.
Цей коментар пов'язаний з тим, що, за даними джерел, Писаренко взяв на себе роль неформального представника Володимира Зеленського у Верховній Раді.
Щоб ініціювати відставку спікера, необхідні підписи щонайменше 1/3 народних депутатів від конституційного складу, тобто 150 осіб.
Андрія Парубія обрали спікером Верховної Ради замість Володимира Гройсмана, який з 14 квітня 2016 року перейшов в уряд.
У лютому-серпні 2014 року Парубій обіймав посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Також, судді, які приймали рішення по "ПриватБанку", вимагають імпічмент Петра Порошенка.
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