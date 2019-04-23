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У Раді почали збір підписів за відставку Парубія

Процес запустив соратник Портнова
Народний депутат України із групи "Відродження" Валерій Писаренко ініціював збір підписів під проектом постанови про відкликання з посади голови Верховної Ради Андрія Парубія.
У Раді почали збір підписів за відставку Парубія Андрій Парубій. Фото: facebook.com

"Сьогодні в парламенті починаємо збір підписів для зняття з посади голови Верховної Ради. Вважаю, що настав час завершити епоху беззаконня, несправедливості і безкарності", - написав депутат, який є давнім і близьким соратником екс-заступника голови АП Януковича Андрія Портнова, у Facebook.

"Випереджаючи коментарі прихильників конспірології, хочу заспокоїти: ці дії не означають мою роботу з командою Володимира Зеленського. Просто настав час", - додав він.

Цей коментар пов'язаний з тим, що, за даними джерел, Писаренко взяв на себе роль неформального представника Володимира Зеленського у Верховній Раді.

Щоб ініціювати відставку спікера, необхідні підписи щонайменше 1/3 народних депутатів від конституційного складу, тобто 150 осіб.

Андрія Парубія обрали спікером Верховної Ради замість Володимира Гройсмана, який з 14 квітня 2016 року перейшов в уряд.

У лютому-серпні 2014 року Парубій обіймав посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Також, судді, які приймали рішення по "ПриватБанку", вимагають імпічмент Петра Порошенка.

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23 04 2019 17:34
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