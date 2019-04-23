У Раді почали збір підписів за відставку Парубія

Народний депутат України із групи "Відродження" Валерій Писаренко ініціював збір підписів під проектом постанови про відкликання з посади голови Верховної Ради Андрія Парубія.

"Сьогодні в парламенті починаємо збір підписів для зняття з посади голови Верховної Ради. Вважаю, що настав час завершити епоху беззаконня, несправедливості і безкарності", - написав депутат, який є давнім і близьким соратником екс-заступника голови АП Януковича Андрія Портнова, у Facebook.

"Випереджаючи коментарі прихильників конспірології, хочу заспокоїти: ці дії не означають мою роботу з командою Володимира Зеленського. Просто настав час", - додав він.

Цей коментар пов'язаний з тим, що, за даними джерел, Писаренко взяв на себе роль неформального представника Володимира Зеленського у Верховній Раді.

Щоб ініціювати відставку спікера, необхідні підписи щонайменше 1/3 народних депутатів від конституційного складу, тобто 150 осіб.

Андрія Парубія обрали спікером Верховної Ради замість Володимира Гройсмана, який з 14 квітня 2016 року перейшов в уряд.

У лютому-серпні 2014 року Парубій обіймав посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Також, судді, які приймали рішення по "ПриватБанку", вимагають імпічмент Петра Порошенка.