У районі Кримського мосту пролунали вибухи. Навколо нього багато диму

Більше інформації очікуємо згодом.

Низка пабліків і моніторингові групи повідомляють про вибухи на Кримському мосту. Ймовірно, його атакували дрони. Рух мостом офіційно перекрито в обидві сторони.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Як пише видання, очевидці стверджують про звуки вибухів в районі Керчі.

Тим часом мережею ширяться фотографії з Кримським мостом, над яким майорить дим. Зокрема рух автотранспорту тимчасово призупинено.

Тим часом кримський гауляйтер Сєргєй Аксьонов переконує, що сили ППО збили над мостом дві ракети, але сам об'єкт нібито не постраждав.

Очікуємо більше інформації згодом. Коментарів української сторони поки що теж немає.