У республіканців розкритикували противників допомоги Україні

Одна із можливих кандидатів у президенти США від Республіканської партії Ніккі Хейлі розкритикувала свого конкурента Вівека Рамасвамі, який назвав президента України Володимира Зеленського "нацистом"

Одна із можливих кандидатів у президенти США від Республіканської партії Ніккі Хейлі розкритикувала свого конкурента Вівека Рамасвамі, який критикує допомогу Україні.

Про це вона заявила на чергових республіканських дебатах, цитує The Hill.



За її словами, диктатори володимир путін і Сі Цзіньпін "пускають слину" від ідеї, що противник військової допомоги союзникам та ізоляціоніст стане президентом США.

"Я кажу вам, що у путіна і Сі слинки течуть при думці, що хтось на зразок нього може стати президентом", — сказала Хейлі про Рамасвамі.



Також вона назвала його "покидьком".

Нагадаємо, що один із можливих кандидатів у президенти США від Республіканської партії Вівек Рамасвамі назвав президента України Володимира Зеленського "нацистом", у його виборчому штабі це спробували виправдати.