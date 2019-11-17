У рейтингу мільярдерів відбулася зміна лідера

На першу сходинку в рейтингу найбагатших людей світу знову повернувся засновник компанії Microsoft Біл Гейтс – його статки оцінюються в 110 мільярдів доларів.

За даними рейтингу мільярдерів Bloomberg Billionaires Index, з першого місця був зміщений засновник компанії Amazon Джеф Безос – в його розпорядженні знаходиться 109 мільярдів доларів, передає "Сьогодні".

Крім того, до п'ятірки найбагатших людей планети також входять президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно зі статками у 103 мільярди доларів, інвестор Воррен Баффетт з 86,6 мільярда доларів, а також засновник Facebook Марк Цукерберг – 74,5 мільярда доларів.

Варто нагадати, що раніше Безос другий рік поспіль очолив рейтинг найбагатших людей планети за версією журналу Forbes – в березні його статки оцінювалися в 112 мільярдів доларів.

За минулі 20 років звання найбагатшої людини світу були удостоєні всього четверо. Засновник інвестиційного холдингу Berkshire Hathaway Inc. Воррен Баффет займав перший рядок рейтингу Forbes один рік, мексиканський бізнесмен Карлос Слім був найбагатшою людиною в світі в 2010-2013 роках, засновнику американської компанії Microsoft Біллу Гейтсу вдавалося очолити рейтинг 12 разів в період з 2001 по 2017 рік.

Нагадаємо, що мільярдер і засновник Microsoft Corp. Білл Гейтс на виставці в Китаї представив високотехнологічний туалет, який працює без води і не вимагає підключення до каналізації.