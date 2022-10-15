У результаті вибуху на шахті в Туреччині кількість загиблих зросла до 28

Кількість загиблих унаслідок вибуху на шахті у провінції Бартин на півночі Туреччини зросла до 28 людей.

Про це у Twitter заявив Міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа.

"Кількість постраждалих внаслідок вибуху в Бартині досягла 28 осіб. Робиться все необхідне для лікування 11 пацієнтів, 6 - у Стамбулі та 5 - у Бартинії", - написав міністр.

Станом на ранок, як повідомляє CNN Türk, під землею залишаються 13 шахтарів, рятувальна операція і розслідування інциденту тривають.Попередня версія - що вибух було спричинено трансформатором, не підтвердилася.

У зв’язку з аварією президент Туреччини перервав свою поїздку на схід країни та вирушив до Бартина.