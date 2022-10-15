CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКількість загиблих унаслідок вибуху на шахті у провінції Бартин на півночі Туреччини зросла до 28 людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У результаті вибуху на шахті в Туреччині кількість загиблих зросла до 28
Твітер
Про це у Twitter заявив Міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа.
"Кількість постраждалих внаслідок вибуху в Бартині досягла 28 осіб. Робиться все необхідне для лікування 11 пацієнтів, 6 - у Стамбулі та 5 - у Бартинії", - написав міністр.
Станом на ранок, як повідомляє CNN Türk, під землею залишаються 13 шахтарів, рятувальна операція і розслідування інциденту тривають.Попередня версія - що вибух було спричинено трансформатором, не підтвердилася.
У зв’язку з аварією президент Туреччини перервав свою поїздку на схід країни та вирушив до Бартина.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
15 10 2022 10:35 МЕДІА
- ВІДЕО На Покрову у головному соборі Відня вперше відбулася літургія українською мовою
- ВІДЕО Під час зустрічі G7 Зеленський запропонував розмістити на кордоні з білоруссю міжнародних спостерігачів
- ВІДЕО Українці за добу зібрали 352 мільйони на покупку дронів-камікадзе RAM II UAV
- Після бавовни на Керченському мосту пропагандони путіна протверезіли. Кремлівська обслуга обговорює понуре майбутнє росії – Джулія Девіс
- Херсонщина. Сучасне "покоління соціальних медіа" просто не знає війн такого розміру та розмаху - Том Купер
СТАТТІ