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У рф безпілотники атакували завод з виробництва оптоволокна

07 травня 2025, 08:33
У рф безпілотники атакували завод з виробництва оптоволокна
Фото: Telegram/SHOT
Місцеві повідомляють, що у місті прогриміла серія вибухів.
Безпілотники атакували важливі російські об'єкти у Саранську. Внаслідок атаки БПЛА у місті зафіксовано пожежі.
 
Про це повідомив очільник Мордовії Артем Здунов.
 
у Саранську оголошували безпілотну небезпеку. Працювала система оповіщення. Чиновник закликав дотримуватись заходів безпеки.
 
За словами місцевих, на початку шостої ранку за місцевим часом їх розбудила тривожна сирена, також прогриміло кілька потужних вибухів в одному з промислових районів. Після цього неподалік місцевого заводу в районі Хіммаш почалася пожежа, пише Telegram-канал SHOT.
 
Telegram-канал "Астра" також повідомив про потужну пожежу в районі Хіммашу. Канал "Оперативний ЗСУ" повідомляє, що безпілотники уразили завод з виробництва оптоволокна. 
 
"у російському Саранську на заводі з виробництва оптоволокна парад розпочався раніше запланованого", - йдеться у повідомленні.

 

війна в Україніатака безпілотниківросія окупанти

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