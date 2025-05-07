У рф безпілотники атакували завод з виробництва оптоволокна

Місцеві повідомляють, що у місті прогриміла серія вибухів.

Безпілотники атакували важливі російські об'єкти у Саранську. Внаслідок атаки БПЛА у місті зафіксовано пожежі.

Про це повідомив очільник Мордовії Артем Здунов.

у Саранську оголошували безпілотну небезпеку. Працювала система оповіщення. Чиновник закликав дотримуватись заходів безпеки.

За словами місцевих, на початку шостої ранку за місцевим часом їх розбудила тривожна сирена, також прогриміло кілька потужних вибухів в одному з промислових районів. Після цього неподалік місцевого заводу в районі Хіммаш почалася пожежа, пише Telegram-канал SHOT.