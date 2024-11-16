У рф через масштабні втрати на війні зростає дефіцит молодших офіцерів – розвідка

До кінця 2024 року в РФ планують запустити 33 нові центри військової підготовки

У росії посилюється проблема з дефіцитом молодших офіцерів. У зв'язку з цим на базі цивільних вишів у рф створюються центри військової підготовки командирів взводів, артилерійських батарей і заступників командирів рот.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

"Масштабні втрати росії на фронті серед офіцерів молодшої ланки примушують рф до чергових спроб розширити обсяги їхньої підготовки", - заявили в ГУР.

Зазначається, що до кінця 2024 року в росії планують запустити 33 нові центри військової підготовки на додаток до майже сотні наявних.