У рф через масштабні втрати на війні зростає дефіцит молодших офіцерів – розвідка
16 листопада 2024, 10:53
Фото: з вільного доступу
До кінця 2024 року в РФ планують запустити 33 нові центри військової підготовки
У росії посилюється проблема з дефіцитом молодших офіцерів. У зв'язку з цим на базі цивільних вишів у рф створюються центри військової підготовки командирів взводів, артилерійських батарей і заступників командирів рот.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.
"Масштабні втрати росії на фронті серед офіцерів молодшої ланки примушують рф до чергових спроб розширити обсяги їхньої підготовки", - заявили в ГУР.
Зазначається, що до кінця 2024 року в росії планують запустити 33 нові центри військової підготовки на додаток до майже сотні наявних.
Така активізація російських "вождів" свідчить, що кадрова криза командного складу окупаційної армії посилюється, додали в ГУР.
Там також акцентували, що молодший офіцер російської армії виконує насамперед функцію погонича піхоти на штурм безпосередньо на полі бою, що й пояснює високий рівень втрат і гострий дефіцит лейтенантів у рф.