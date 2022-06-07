У РФ через неможливість експорту призупинив роботу найбільший свинцевий завод
Інші свинцеві заводи можуть закритися з тих самих причин.
Газета пише, що "Фрегат" випускає близько чверті обсягу виробництва свинцю в Росії, до 40 тис тонн свинцю та сплавів на рік. За п'ять місяців 2022 завод випустив близько 17 500 тонн.
"Ліцензію на експорт необробленого металу виробники отримують з 15 травня по 15 листопада.
За словами співрозмовників газети, Мінпромторг хотів за допомогою ліцензування перемогти кустарних переробників старих свинцево-кислотних акумуляторів (ОСКАБ, сировину для виробництва вторинного свинцю), але його вимоги до постачальників мали надмірний характер", - йдеться у статті.
Видання додає, що постачальник повинен надати ліцензію на збір, утилізацію, обробку та знешкодження ОСКАБ, але завод не може мати ліцензії одразу на всі види діяльності з ОСКАБ.
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