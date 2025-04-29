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У рф дрони атакували військовий аеродром "Саваслейка" і завод вибухових речовин

29 квітня 2025, 16:09
У рф дрони атакували військовий аеродром
Фото: www.ekathimerini.com
У Міноборони рф заявили про збиття 8 БПЛА над Нижегородською областю
У Нижегородській області рф сьогодні вночі невідомі БПЛА атакували військовий аеродром "Саваслейка" і завод вибухових речовин, що розташований у цьому ж російському регіоні - місті Дзержинськ.
 
Про це повідомляє ASTRA з посиланням на свої джерела.
 
"Безпілотники атакували сьогодні вночі авіабазу "Саваслейка" (в/ч 83122) в міському окрузі Кулебаки в Нижньогородській області, а також ФКП "Завод імені Я. М. Свердлова" - містоутворююче підприємство Дзержинська, що входить до військово-промислового комплексу росії", - пише видання.
 
За попередніми даними, військовий аеродром атакували щонайменше 8 безпілотних апаратів, 7 з яких було збито, а завод - два безпілотники. Співробітників підприємства в цей час евакуювали, а про результати атаки поки точно нічого не відомо.
 
Водночас у Міноборони рф вранці 29 квітня заявили про збиття 8 БПЛА над Нижегородською областю.
 
"Вночі над територіями двох районів Нижегородської області сили і засоби ППО відбили атаку БПЛА. За попередніми даними, наслідків не зафіксовано", - заявив губернатор області.
 
"Саваслейка" - авіабаза в Нижегородській області, на якій дислоковано філію 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань МО рф (колишній 4-й Центр бойового застосування і перенавчання льотного складу ВПС росії). За даними ASTRA, раніше авіабазу атакували в серпні 2024 року. З бази "Саваслейка" російські літаки регулярно атакують Україну.

 

Завод імені Свердлова в Дзержинську виробляє вибухові речовини. Підприємство внесено до санкційного списку України, а також країн Євросоюзу, США, Великої Британії, Японії та Швейцарії. Востаннє його атакували 9 квітня 2025 року, що призвело до пошкодження трубопровідної естакади та двох цехів.

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