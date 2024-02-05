У рф майже не залишилось бойових машин – ЗМІ

Аналітик Ендрю Перпетуа зазначає, що росія, в середньому, втрачає 400 БМП щомісяця.

У кожен із 705 днів, що минули з 24 лютого 2022 року, російські війська в середньому втрачали знищеними, покинутими або захопленими — 19 танків, бойових машин, гаубиць та іншого важкого озброєння. У суботу 3 лютого вони втратили щонайменше 54 одиниці техніки, ще 16 було пошкоджено. З такими темпами, росія ризикує втратити бойові машини вже за 6 місяців, зазначає Forbes.

"Це найбільша кількість, яку я коли-небудь бачив за день", — зазначив аналітик Ендрю Перпетуа, відзначивши трагічний рекорд втрат російської армії за суботу 3 лютого.

Українські втрати були незначними — 9 машин знищено, покинуто або захоплено, 21 пошкоджено. Втрати росіян становили 16 танків і 29 бойових машин і бронетранспортерів, у той час, як втрати України переважно складалися з вантажівок і цивільних автомобілів, які військові, очевидно, використовували для постачання.

Слід відзначити, що розбиті машини росіян, які Перпетуа нарахував в неділю 4 лютого, не обов'язково були втрачені в суботу. Але оскільки він підраховує втрати щодня, дата, коли дані заносяться в таблицю є замінником фактичної дати знищеної техніки. Просто відніміть 24 години.

Чи є такий рівень втрат прийнятним для Кремля. Очевидна відповідь — ні. Оскільки виробництво нової бронетехніки продовжує відставати, росіяни, як і раніше, в основному використовують старі машини часів холодної війни.

Аналітик під ніком @HighMarsed вивчає супутникові знімки, щоб відстежити запаси старої техніки в росії. У грудні він дійшов висновку, що Кремль відновив 1 081 з 4 811 старих бойових машин, які він мав до початку військового конфлікту.

В 2022 і 2023 роках, за даними аналітиків Oryx, росіяни втрачали близько 80 БМП на місяць. Якби такі темпи втрат збереглися і в 2024 році, а виробництво нових БМП також залишалося б на рівні 30-40 одиниць на місяць, то бойові машини закінчилися б у кремля приблизно через два роки. Скажімо, на початку 2026 року.

Проблема в тому, що цього року росіяни втрачають все більше і більше машин, швидше, ніж будь-коли. За один день вони втратили 13 БМП, а також додаткові бойові машини БТР, згідно з недільним підрахунком Перпетуа. Це означає, що щомісячний рівень втрат БМП наближається до 400. У п'ять разів більше, ніж у 2022 і 2023 роках. За нинішніх темпів у росії немає дворічного резерву бойових машин, а можливо, тільки 6-місячний. Зростання втрат до рівня, який значно перевищує допустимий для російських військ, також очевидне серед танків і БТР.