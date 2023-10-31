У рф на одному з найбільших військових заводів стався потужний вибух
На заводі "Урал" у російському місті Солікамськ стався вибух.
Про це передають росЗМІ.
Про вибух у районі заводу заявили жителі Солікамська, що у Пермському краї рф. Над територією заводу видно височенний стовп диму, який здіймається у небо. Містяни розповіли, що в деяких будинках вибило шибки.
Як стверджують у російському МНС, у другому корпусі заводу сталася "бавовна", яка на роботу підприємства начебто не вплинула. Постраждалих немає.
російські пабліки стверджують, що вибух стався у цеху з виробництва пороху. В цей момент у будівлі перебували шестеро людей, але вони не постраждали.
Зауважимо, "Солікамський завод Урал" – один із найбільших військово-промислових заводів у росії. Там виготовляють порох, вибухові речовини та спецхімію.