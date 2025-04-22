У рф націлилися на неокуповані території України – ISW

Аналітики припускають, що російські війська можуть захотіти контролювати щонайменше 25 кілометрів території на лівому і правому берегах Дніпра.

росія посилює територіальні претензії до України, поширюючи їх на райони, на які кремль раніше не претендував офіційно.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни(ISW).

За їхніми словами, раніше глава окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо оголосив, що захоплення правого берега річки Дніпро є "принципово важливим і абсолютним пріоритетом" для росії.

Він поскаржився, що Сили оборони України продовжують зусилля з використання лівого берега Дніпра як "важель тиску" на росію. За словами Сальдо, присутність українських сил на західному березі перешкоджає відновленню судноплавства річкою для окупантів.

"Ділянка, що проходить через Херсонську, Запорізьку та Дніпропетровську області, має повністю перебувати під російським контролем, щоб гарантувати розвиток інфраструктури, пов'язаної з річкою", - цитують його слова аналітики. Вони нагадали, що окупаційні війська наразі займають позиції лише на лівому березі річки Дніпра в Херсонській та Запорізькій областях. Проте, як зазначили в ISW, путін з червня 2024 року вимагає, щоб Україна поступилася росії Запорізькою та Херсонською областями повністю.

"Сальдо, мабуть, закликає до додаткових територіальних претензій росії вздовж річки в Дніпропетровській області, на яку росія офіційно не претендувала і яку незаконно не анексувала", - зазначено у звіті.

У ISW припустили, що російські війська можуть захотіти контролювати щонайменше 25 кілометрів території на лівому і правому берегах річки Дніпро, щоб завадити українським військам наносити удари зі ствольної артилерії по цьому району.

Аналітики звернули увагу на те, що заклик Сальдо відображає інші офіційні заяви кремля, який продовжує висувати великі територіальні вимоги до України, не пропонуючи при цьому жодних поступок зі свого боку.

"Херсонська, Запорізька та Дніпропетровська області, зокрема, включені в аморфний, вигаданий регіон "Новоросія", який кремлівські чиновники часто заявляють як "невід'ємну" частину росії та посилаються на нього, щоб висунути додаткові територіальні претензії на півдні України. Заклик Сальдо до встановлення російського контролю над територіями в Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях уздовж річки Дніпро для "гарантії розвитку інфраструктури" відповідав би попереднім цілям путіна щодо створення "буферних зон", - підсумували аналітики.