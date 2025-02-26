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У рф назвали дату нової зустрічі з представниками США

26 лютого 2025, 14:55
У рф назвали дату нової зустрічі з представниками США
Фото: ТАСС
Очікується обговорення ключових питань безпеки та міжнародних відносин.

Дипломати США та росії зустрінуться в Стамбулі 27 лютого для чергового раунду переговорів. Очікується обговорення ключових питань безпеки та міжнародних відносин.

Про це повідомив міністр закордонних справ росії Сергій Лавров, пишуть росЗМІ.
 
"рф і США 27 лютого проведуть у Стамбулі зустріч щодо роботи посольств двох країн", - заявив він.
 
За його словами, на переговорах планують зосередитися на проблемах, які заважають нормальній діяльності дипломатичних установ США і рф.
 
"Я думаю, за підсумками зустрічі буде зрозуміло, наскільки ми можемо рухатися швидко й ефективно", - розповів Лавров.
 
Глава МЗС рф Сергій Лавров також заявив, що росія не отримувала пропозицій щодо розміщення європейських миротворчих сил в Україні та не розглядає такі варіанти. Він також наголосив, що припинення бойових дій на лінії зіткнення неможливе відповідно до конституції рф. На думку Лаврова, будь-які домовленості не повинні передбачати постачання зброї Україні, адже це лише загострить конфлікт.

 

війна в Українікремельросія окупанти

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