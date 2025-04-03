У рф оголосили "небажаним" фонд Елтона Джона з боротьби зі СНІДом

У Генпрокуратурі рф вважають, що організації фонду начебто під "прикриттям" гуманітарних проєктів, "тісно взаємодіють із міжнародними інституціями, що просувають ідеї економічної блокади росії".

Генеральна прокуратура росії оголосила "небажаним" Elton John AIDS Foundation, діяльність якого спрямована на боротьбу зі СНІДом.

У Генпрокуратурі рф вважають, що організації фонду начебто під "прикриттям" гуманітарних проєктів, "тісно взаємодіють із міжнародними інституціями, що просувають ідеї економічної блокади росії".

російське наглядове відомство звинуватило фонд у тому, що він начебто пропагує нетрадиційні сексуальні стосунки, "західні моделі сім'ї", зміну статі, а також у негативному ставленні до так званих "традиційних духовно-моральних цінностей" і в "інформаційній кампанії Заходу з очорнення росії" після початку повномасштабної війни проти України.

Elton John AIDS Foundation заснував британський співак Елтон Джон. У 1992 році фонд заснували у США, у 1993-му - у Великій Британії. Вони є однією з найбільших у світі благодійних організацій із боротьби зі СНІДом.

Влада росії визнала небажаною діяльність у країні понад 200 зарубіжних організацій. Це означає заборону їхньої діяльності в країні та загрозу переслідування для людей, які з ними співпрацюють.