Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У рф поскаржились на збій у роботі низки операторів зв'язку

14 січня 2025, 18:57
У рф поскаржились на збій у роботі низки операторів зв'язку
Також спостерігаються проблеми у Telegram, Tiktok та Google.
У росії користувачі операторів зв'язку та сервісів поскаржились на проблеми у їх роботі. Також спостерігаються проблеми у Telegram, Tiktok та Google.
 
Про це пише Meduza.
 
росіяни скаржаться на збої у абонентів "Білайну", "Мегафона", МТС, "Ростелекома", Tele 2. Також виникли неполадки в роботі Telegram, Tiktok, Google, Youtube, Steam і Twitch.
 
Як заявили у Роскомнагляді, там не знають причин масштабного збою в Рунеті.
 
"Фіксуються збої у всіх операторів, причину збою встановлюють", - повідомили у прес-службі відомства.
 

 

війна в Україніросія окупантиінтернет

Останні матеріали

В Європі шириться війна. Неприхована диверсійна кампанія путіна проти європейських демократій – Філліпс О'Брайен
Політика
В Європі шириться війна. Неприхована диверсійна кампанія путіна проти європейських демократій – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 14 січня 2025, 15:33
Триває російський контрнаступ у Курській області. Попри втрати зафіксоване деяке просування – тижневик Дональда Гілла
Політика
Триває російський контрнаступ у Курській області. Попри втрати зафіксоване деяке просування – тижневик Дональда Гілла
Переклад iPress – 14 січня 2025, 12:47
Україна може вступити до НАТО. Якщо союзники відважаться – Люк Коффі
Політика
Україна може вступити до НАТО. Якщо союзники відважаться – Люк Коффі
Переклад iPress – 14 січня 2025, 08:48
США в альянсі з Європою – мультиплікатор сили. Чому відмова Америки від Європи була б стратегічною помилкою – Ендрю Міхта
Політика
США в альянсі з Європою – мультиплікатор сили. Чому відмова Америки від Європи була б стратегічною помилкою – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 13 січня 2025, 12:59
Трамп відкрито діє під рефлексивним контролем росії. Українські успіхи на дальніх дистанціях – Філліпс О'Брайен
Трамп відкрито діє під рефлексивним контролем росії. Українські успіхи на дальніх дистанціях – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 січня 2025, 10:52
Огляд війни. російські фронти борються один з одним за ресурс – Ендрю Таннер
Cуспільство
Огляд війни. російські фронти борються один з одним за ресурс – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 10 січня 2025, 14:44
Євразійська загроза, що насувається. США не готові до протистояння новій євразійській вісі автократій – Хел Брендс
Політика
Євразійська загроза, що насувається. США не готові до протистояння новій євразійській вісі автократій – Хел Брендс
Переклад iPress – 10 січня 2025, 12:01
Настав час для США повернутися до гри на перемогу. Які наслідки відновлення наступу ЗСУ на Курщині – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Настав час для США повернутися до гри на перемогу. Які наслідки відновлення наступу ЗСУ на Курщині – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 09 січня 2025, 23:05
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється