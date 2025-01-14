У рф поскаржились на збій у роботі низки операторів зв'язку
14 січня 2025, 18:57
Також спостерігаються проблеми у Telegram, Tiktok та Google.
У росії користувачі операторів зв'язку та сервісів поскаржились на проблеми у їх роботі. Також спостерігаються проблеми у Telegram, Tiktok та Google.
Про це пише Meduza.
росіяни скаржаться на збої у абонентів "Білайну", "Мегафона", МТС, "Ростелекома", Tele 2. Також виникли неполадки в роботі Telegram, Tiktok, Google, Youtube, Steam і Twitch.
Як заявили у Роскомнагляді, там не знають причин масштабного збою в Рунеті.
"Фіксуються збої у всіх операторів, причину збою встановлюють", - повідомили у прес-службі відомства.