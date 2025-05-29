У Службі зовнішньої розвідки росії незадоволені тим, що сербські оборонні підприємства всупереч нейтралітету, який задекларував Белград, продовжують постачання боєприпасів Україні.

Служба зовнішньої розвідки росії стверджує, що сербські компанії продають боєприпаси, використовуючи схему фальшивих сертифікатів кінцевого користувача і країн-посередників.

Серед останніх найчастіше фігурують країни НАТО, насамперед Чехія, Польща, Болгарія, також задіяні країни Африки.

У російській розвідці стверджують, що сербські компанії надали сотні тисяч артилерійських снарядів для реактивних систем залпового вогню та гаубиць, а також близько мільйона патронів до стрілецької зброї.

Там також запевняють, що до схеми залучені найбільші компанії сербського ВПК, включаючи Yugoimport SDPR, Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan та інші.