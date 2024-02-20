У рф скаржаться на атаку дрона в Брянській області

В "нальоті" дрона російська сторона традиційно звинувачує Україну.

В Брянській області (російська федерація) у ніч проти 20 лютого працювали сили та засоби протиповітряної оборони нібито через атаку дрона.



Про це повідомляє губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

За словами російського чиновника, йдеться про безпілотник літакового типу, який був "знищений над територією Погарського району".



В "нальоті" дрона російська сторона традиційно звинувачує Україну. Також місцевий губернатор запевняє, що "постраждалих та руйнувань немає".

"Оперативні та екстрені служби працюють на місці", - йдеться в його дописі цієї ночі.

Нагадаємо, вчора вранці, 19 лютого, влада Брянської області також повідомляла про нібито збиття двох українських безпілотників у небі над регіоном. Місцевий губернатор Богомаз розповідав, що дрони були реактивними.