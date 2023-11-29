За словами російського дипломата Сергія Рябкова, зараз нібито все залежить від дій Альянсу.

Війна між рф і НАТО не виключається, але все нібито залежить від подальших дій Альянсу.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков в інтерв'ю виданню "Известия".

За його словами, налагодити відносини кремля з Альянсом уже навряд чи вдасться, тому ніхто не може гарантувати, що в майбутньому це не переросте у збройний конфлікт.

"Цілком і повністю вибір на боці НАТО. Ми готові, як це вже було продемонстровано, захищати наші національні інтереси всіма наявними в нашому розпорядженні засобами", — заявив Сергій Рябков.

Окремо представник МЗС заявив, що якщо на Заході думають, що кремль потребує близьких стосунків із НАТО і колись звернеться з проханням про відновлення, то це нібито хибна думка.

Так зване "нескінченне посягання" на росію, про яке заявив Сергій Рябков, продовжує шлях "нескінченної ескалації", що є нібито небезпечним шляхом.

"Ми були готові домовлятися тільки на рівноправній і взаємоповажній основі, з чим завжди були проблеми у Північноатлантичного альянсу і його країн-членів. А вже тепер на тлі того, що відбувається, я взагалі не уявляю собі ситуацію і контекст, у якому таке можливо. Люди, які продовжують випробовувати нас на міцність, мабуть, увірували, що меж їхньому власному "гемблінгу", грі на підвищення ставок, немає. Але вони можуть опинитися серед тих, хто програв", — підсумував російський дипломат.