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У рф вибухи на одному із найбільших складів боєприпасів

22 квітня 2025, 17:51
У рф вибухи на одному із найбільших складів боєприпасів
Скриншот з відео
Йдеться про 51-ий арсенал Головного ракетно-артилерійського управління біля міста Кіржач Володимирської області.

На 51-му арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони рф у Володимирській області сталися масштабні вибухи.

Про це повідомляє "Оперативний ЗСУ".

На об’єкті спалахнула масштабна пожежа, детонують боєприпаси. У прилеглих районах перекрили дороги та розпочали евакуацію населення.
 
Станом на ранок евакуацію оголосили у семи населених пунктах.
 
На ворожому об’єкті зберігали близько 105 тисяч тонн боєприпасів, зокрема, ракети, снаряди РСЗВ, елементи ЗРК С-300, а також тактичні ракети "Точка-У".
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