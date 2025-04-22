У рф вибухи на одному із найбільших складів боєприпасів

Йдеться про 51-ий арсенал Головного ракетно-артилерійського управління біля міста Кіржач Володимирської області.

На 51-му арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони рф у Володимирській області сталися масштабні вибухи.

Про це повідомляє "Оперативний ЗСУ".

На об’єкті спалахнула масштабна пожежа, детонують боєприпаси. У прилеглих районах перекрили дороги та розпочали евакуацію населення.

Станом на ранок евакуацію оголосили у семи населених пунктах.

На ворожому об’єкті зберігали близько 105 тисяч тонн боєприпасів, зокрема, ракети, снаряди РСЗВ, елементи ЗРК С-300, а також тактичні ракети "Точка-У".