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У рф визначили відповідальних командирів за провал війни в Україні – ISW

01 травня 2023, 10:00
У рф визначили відповідальних командирів за провал війни в Україні – ISW
Знімок був зроблений афганським солдатом, якого Клейтон тренувала. Фото: US ARMY
Аналітики прогнозують подальші зміни серед військового командування рф.

Успішний контрнаступ України спричинить подальші зміни військового командування в рф.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На думку військових аналітиків, путін може спробувати уникнути наслідків майбутніх змін у військовому командуванні, дедалі більше винагороджуючи командирів, яким він віддає перевагу, більшою відповідальністю, що перевищує їхню офіційну посаду, і зменшуючи роль певних командирів, які впали в немилість.

Широкомасштабні провали російського зимово-весняного наступу, ймовірно, спонукали путіна розділити відповідальність за операції в Україні. Він визначив відповідальних за протидію контрнаступу ЗСУ. Ними стали: командувач ВДВ Теплінський, командувач Дніпровської групи російських військ Макаревич і командувач на Луганському напрямку Лапін.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков підкреслив, що Шойгу та Герасимов не їздили з путіним на окуповані території, що, ймовірно є сигналом того, що кремль мав призначив нових командувачів для нового етапу війни.

 

 

війна в Україніросія окупантивійськове керівництвогенерали рф

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