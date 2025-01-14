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У рф засудили семеро полонених на Курщині українців до 15-16 років тюрми

14 січня 2025, 14:07
У рф засудили семеро полонених на Курщині українців до 15-16 років тюрми
Фото: obozrevatel.com
Їх звинувачують у вчиненні "терактів" у Курській області
У росії сімох українських військовослужбовців засудили до 15 і 16 років ув'язнення за "теракти" в Курській області. Рішення ухвалив 2 західний окружний військовий суд у москві.
 
Про це пише російськомовне бюро Радіо Свобода. 
 
П'ятеро військових – Анатолій Волошин, Сергій Караєв, Олександр Дойчук, Зиновій Сигерич та Олег Вовк – засуджені до 16 років колонії суворого режиму, а Володимир Аршулик і Андріян Кульбаба – до 15. Про їх арешт стало відомо у жовтні 2024. 
 
Країна-агресорка назвала терактами участь у курській операції. Двох військових по цій справі визнали винними ще в грудні: Віталію Панченку та Івану Дмитракову присудили 14 і 15 років позбавлення волі. 
 
російські прокурори стверджують, що українські захисники на території рф забороняли громадянам користуватись мобільними телефонами, обмежували їхнє пересування і не дозволяли евакуюватись. 
війна в Україніросія окупантиполоненісуд

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