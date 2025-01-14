У рф засудили семеро полонених на Курщині українців до 15-16 років тюрми

Їх звинувачують у вчиненні "терактів" у Курській області

У росії сімох українських військовослужбовців засудили до 15 і 16 років ув'язнення за "теракти" в Курській області. Рішення ухвалив 2 західний окружний військовий суд у москві.

Про це пише російськомовне бюро Радіо Свобода.

П'ятеро військових – Анатолій Волошин, Сергій Караєв, Олександр Дойчук, Зиновій Сигерич та Олег Вовк – засуджені до 16 років колонії суворого режиму, а Володимир Аршулик і Андріян Кульбаба – до 15. Про їх арешт стало відомо у жовтні 2024.

Країна-агресорка назвала терактами участь у курській операції. Двох військових по цій справі визнали винними ще в грудні: Віталію Панченку та Івану Дмитракову присудили 14 і 15 років позбавлення волі.