У рф заявляють про атаку 11 українських безпілотників

російська ППО нібито перехопила і знищила всі літальні апарати.

Міноборони рф заявило, що вночі та вранці 11 нібито українських безпілотників атакували чотири російських області.

Про це повідомляє міністерство оборони рф.

Так, російське відомство заявляє, що вночі та близько 06.30 за московським часом російська ППО перехопила і знищила 11 безпілотних літальних апаратів.

"Черговими засобами ППО українські безпілотні літальні апарати перехоплено та знищено над територією Бєлгородської (4 БпЛА) та Курської (1 БпЛА) областей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Міноборони росії заявляло, що вночі 31 січня над Псковською областю було збито український безпілотний літальний апарат.

В останні тижні знову почастішала кількість атак невідомих дронів по російській території. Вибухи періодично лунають у різних регіонах рф.