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У рф заявляють про удар по військовій авіації під Брянськом

06 червня 2025, 15:07
У рф заявляють про удар по військовій авіації під Брянськом
Ми-8 згорів, Ми-35 пошкоджено
У Брянській області в ніч на 6 червня пролунала серія потужних вибухів в районі місцевого аеродрому. росіяни заявляють про атаку на бойову авіацію.
 
Про це повідомляє  російське видання Astra.
 
"Внаслідок влучань повністю згорів бойовий гелікоптер Мі-8, відбулася детонація його бойового комплекту. Також частково пошкоджено гелікоптер Мі-35", - йдеться у публікації.
 
російські ЗМІ стверджують, ще зазнали пошкоджень адміністративна будівля аеропорту та приміщення рятувальної служби. Вказується, що після атаки на складі "Озон", що розташований поруч, евакуювали кілька десятків працівників.
 
На нічних відео з місця подій чутно вторинні вибухи після ураження цілі.
війна в Україніросія окупанти

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