У рф заявляють про удар по військовій авіації під Брянськом

Ми-8 згорів, Ми-35 пошкоджено

У Брянській області в ніч на 6 червня пролунала серія потужних вибухів в районі місцевого аеродрому. росіяни заявляють про атаку на бойову авіацію.

Про це повідомляє російське видання Astra.

"Внаслідок влучань повністю згорів бойовий гелікоптер Мі-8, відбулася детонація його бойового комплекту. Також частково пошкоджено гелікоптер Мі-35", - йдеться у публікації.

російські ЗМІ стверджують, ще зазнали пошкоджень адміністративна будівля аеропорту та приміщення рятувальної служби. Вказується, що після атаки на складі "Озон", що розташований поруч, евакуювали кілька десятків працівників.

На нічних відео з місця подій чутно вторинні вибухи після ураження цілі.