У рф заявляють про удар по військовій авіації під Брянськом
06 червня 2025, 15:07
Ми-8 згорів, Ми-35 пошкоджено
У Брянській області в ніч на 6 червня пролунала серія потужних вибухів в районі місцевого аеродрому. росіяни заявляють про атаку на бойову авіацію.
Про це повідомляє російське видання Astra.
"Внаслідок влучань повністю згорів бойовий гелікоптер Мі-8, відбулася детонація його бойового комплекту. Також частково пошкоджено гелікоптер Мі-35", - йдеться у публікації.
російські ЗМІ стверджують, ще зазнали пошкоджень адміністративна будівля аеропорту та приміщення рятувальної служби. Вказується, що після атаки на складі "Озон", що розташований поруч, евакуювали кілька десятків працівників.
На нічних відео з місця подій чутно вторинні вибухи після ураження цілі.