У РФ заявили, що Google перестав позначати Крим українською територією

Ми докладаємо всі зусилля для об'єктивного зображення спірних регіонів, і там, де у нас є локальні версії Google карт, як в Росії, ми діємо відповідно до місцевого законодавства при відображенні назв і меж

Російське державне агентство ТАСС зазначає, що компанія Google виправила "помилку" з відображенням Криму: і тепер на картах Google для користувачів Росії Крим позначається як російська територія.

У Google агентству ТАСС повідомили, що виправили "помилку", через яку частина користувачів Google на пристроях з операційною системою iOS бачила Крим як українську територію, повідомляє "Громадське".

"Ми докладаємо всі зусилля для об'єктивного зображення спірних регіонів, і там, де у нас є локальні версії Google карт, як в Росії, ми діємо відповідно до місцевого законодавства при відображенні назв і меж", — стверджують у Google.

Нагадаємо, наприкінці січня голова Держдуми Росії В'ячеслав Володін закликав запросити до Думи представників Google, аби висловити невдоволення від позначення анексованого півострова Крим українською територією.

Згодом Google пообіцяв не позначати Крим українською територією.

Раніше соціальна мережа Twitter верифікувала профіль представництва МЗС Росії в анексованому Сімферополі. Посольство України у Великій Британії надіслало офіційну скаргу та попросило заблокувати профіль.

У добірці фото зі святкування Нового року по всьому світу від американського телеканалу CNN фотографія з Криму була підписана як "У центрі міста запустили феєрверки. Сімферополь, Росія". Проте згодом телеканал виправив підпис та залишив лише слово "Крим".

Нагадаємо, що з 2014 року на картах російського Google з'явився кордон між територіальною частиною України та півостровом Крим.