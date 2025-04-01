У рф заявили, що "не можуть прийняти" мирні плани Трампа щодо України

Це пов'язано з питанням членства України в НАТО.

Заступник міністра закордонних справ росії Сергій Рябков заявив, що США не враховують "головну вимогу" росії щодо забезпечення миру у війні з Україною, тому рф "не може прийняти" американські пропозиції в теперішньому вигляді.

"Ми не почули від Трампа сигналу Києву припинити війну. Все, що ми маємо сьогодні, - це спроба знайти певну схему, яка б дозволила спочатку досягти припинення вогню, як це задумано американцями. А потім перейти до якихось інших моделей і схем, в яких, наскільки ми можемо судити, сьогодні немає місця для нашої головної вимоги, а саме - вирішення проблем, пов'язаних з першопричинами цього конфлікту", - зазначив Рябков в інтерв'ю російському журналу "Міжнародні відносини".

У Newsweek нагадали, що деякі члени НАТО є колишніми радянськими республіками, тому вони розглядають альянс як важливу гарантію захисту від російської агресії, такого захисту прагне й Україна. Проте для кремля приєднання України до НАТО є червоною лінією, адже рф розглядає альянс як загрозу своїй безпеці.

"Це абсолютно не так, і це має бути подолано. Ми дуже серйозно ставимося до моделей і рішень, які пропонують американці, але ми не можемо прийняти все це так, як є. У нас, безумовно, є глибоко і ретельно продуманий набір власних пріоритетів і підходів до цієї теми, який опрацьовується і відпрацьовується, в тому числі і нашою переговорною командою на останніх переговорах з американцями в Ер-Ріяді", - додав Рябков.