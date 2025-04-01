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У рф заявили, що "не можуть прийняти" мирні плани Трампа щодо України

01 квітня 2025, 19:35
У рф заявили, що
Фото: Reuters
Це пов'язано з питанням членства України в НАТО.
Заступник міністра закордонних справ росії Сергій Рябков заявив, що США не враховують "головну вимогу" росії щодо забезпечення миру у війні з Україною, тому рф "не може прийняти" американські пропозиції в теперішньому вигляді.
 
Про  це повідомляє Newsweek. 
 
"Ми не почули від Трампа сигналу Києву припинити війну. Все, що ми маємо сьогодні, - це спроба знайти певну схему, яка б дозволила спочатку досягти припинення вогню, як це задумано американцями. А потім перейти до якихось інших моделей і схем, в яких, наскільки ми можемо судити, сьогодні немає місця для нашої головної вимоги, а саме - вирішення проблем, пов'язаних з першопричинами цього конфлікту", - зазначив Рябков в інтерв'ю російському журналу "Міжнародні відносини".
 
У Newsweek нагадали, що деякі члени НАТО є колишніми радянськими республіками, тому вони розглядають альянс як важливу гарантію захисту від російської агресії, такого захисту прагне й Україна. Проте для кремля приєднання України до НАТО є червоною лінією, адже рф розглядає альянс як загрозу своїй безпеці. 
 
"Це абсолютно не так, і це має бути подолано. Ми дуже серйозно ставимося до моделей і рішень, які пропонують американці, але ми не можемо прийняти все це так, як є. У нас, безумовно, є глибоко і ретельно продуманий набір власних пріоритетів і підходів до цієї теми, який опрацьовується і відпрацьовується, в тому числі і нашою переговорною командою на останніх переговорах з американцями в Ер-Ріяді", - додав Рябков.
Кремльвійна в Україніросія окупанти

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