У рф збанкрутів завод, який мав стати найбільшим в країні виробником мікрочипів

"Ангстрем" був знаковим для росії

У росії почалось банкрутство компанії "Ангстрем", яка займалась виробництвом чіпів.

Про це повідомляє видання The Moscow Times.

Рішення про визнання боржника банкрутом ухвалили за заявою банку "Зенит". Як йдеться у матеріалах, у листопаді 2019 року суд стягнув з компанії "Ангстрем" на користь банку 1 млрд рублів, але гроші підприємство так і не повернуло.

"Ангстрем" був знаковим для рф, адже його бачили найбільшим в країні виробником мікрочіпів. Проект курирував близький до путіна російський державний діяч Леонід Рейман, який займав пост міністра зв'язку, а з 2008 по 2010 роки був радником президента росії.

У 2008 році його компанія отримала кредитну лінію ВЕБу у понад 800 млн євро на створення виробництва процесорів, смарт-карток та електронних паспортів. У якійсь момент розмір боргів перевищив 100 млрд рублів, при цьому "Ангстрем" перестав платити за кредитами.

До січня 2019 року ВЕБ забрав все обладнання та акції підприємства, а також подав позов про банкрутство. Сам Рейман при цьому відсторонився від проекту і не постраждав.