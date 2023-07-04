У рф зізналися у примусовій депортації майже 700 тисяч українських дітей – Reuters

москва стверджує, що її програма доставки дітей з України на територію росії спрямована на захист дітей-сиріт і дітей, покинутих у зоні "конфлікту".

Близько 700 000 українських дітей вивезені на російську територію.

Про це заявив голова міжнародного комітету ради федерації, верхньої палати російського парламенту Григорій Карасін, повідомляє Reuters.

"За останні роки 700 тисяч дітей знайшли притулок у нас, рятуючись від бомбардувань і обстрілів із зон конфлікту в Україні", – написав Карасін.

Карасін звинуватив так званих "київських націонал-радикалів" у якихось "знущаннях за повною програмою" з підлітків з південного сходу України. В чому вони полягали депутат не пояснив, але похвалився створенням "спеціальної парламентської комісії" для розслідування "фактів злочину київського режиму щодо неповнолітніх".