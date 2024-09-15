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У рф знову заявили про атаку безпілотників

15 вересня 2024, 12:55
У рф знову заявили про атаку безпілотників
За їхніми даними, російська протиповітряна оборона нібито знищила 29 дронів.
У ніч на 15 вересня територію країни-агресора рф атакували безпілотники.
 
Про це в Telegram заявило російське міністерство оборони.
 
За їхніми даними, російська протиповітряна оборона нібито знищила 29 дронів.
 
"15 збиті над територією Брянської області; п'ять – над Курською областю; чотири – над Смоленською областю; два – над Орловською областю та по одному – над територіями Бєлгородської, Калузької й Ростовської областей", – ідеться в повідомленні.
 
Губернатор Смоленської області Василь Анохін в Telegram заявив, що над Рославльським і Смоленським районами ППО збивала два безпілотники.
 
За його даними, внаслідок падіння уламків дронів на землю потерпілих і руйнувань немає, проте Telegram-канал "Новости Смоленска и Области" оприлюднив відео з, як зазначено, нічної пожежі у Рославльському районі після збиття БПЛА.
 
Однак пізніше цей самий Telegram-канал процитував міністерство надзвичайних ситуацій РФ, яке спростувало повідомлення про пожежу внаслідок збиття БПЛА. За їхніми словами, оприлюднені в соцмережах фото й відео зроблено на Кольцовському шосе в Єльні також Смоленської області, де нібито горіло сміття.
 
війна в Україніатака дронівросія окупанти

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