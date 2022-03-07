У рфії заявляють про контроль Луганщини. Міноборони України це заперечує

У Міноборони України це спростовують, що Лисичанськ не перебуває під повним контролем рф

Міністр оборони рф сергій шойгу відзвітувався путіну, що російські війська повністю окупувати Луганську область.

Заяву про шойгу опублікувало міноборони росії. Той також стверджує, що окрім Лисичанська, "перейшли під контроль" росіян населені пункти Білогорівка, Новодружеськ, Малорязанцеве та Біла гора.

Водночас представник Міністерства оборони України Юрій Сак у коментарі BBC спростував заяви рф. Він наголошує, що Лисичанськ не перебуває під "повним контролем" російських військ.

Але додав, що ситуація у місті "вже досить давно була дуже напруженою", російські війська "безперервно атакували місто".

"Для українців цінність людського життя є головним пріоритетом, тому іноді ми можемо відступати від певних територій, щоб у майбутньому відбити їх", - додав він.