CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіністр оборони рф сергій шойгу відзвітувався путіну, що російські війська повністю окупувати Луганську область.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У рфії заявляють про контроль Луганщини. Міноборони України це заперечує
У Міноборони України це спростовують, що Лисичанськ не перебуває під повним контролем рф
Фото: donbasssos.org
Заяву про шойгу опублікувало міноборони росії. Той також стверджує, що окрім Лисичанська, "перейшли під контроль" росіян населені пункти Білогорівка, Новодружеськ, Малорязанцеве та Біла гора.
Водночас представник Міністерства оборони України Юрій Сак у коментарі BBC спростував заяви рф. Він наголошує, що Лисичанськ не перебуває під "повним контролем" російських військ.
Але додав, що ситуація у місті "вже досить давно була дуже напруженою", російські війська "безперервно атакували місто".
"Для українців цінність людського життя є головним пріоритетом, тому іноді ми можемо відступати від певних територій, щоб у майбутньому відбити їх", - додав він.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
03 07 2022 16:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У Миколаєві масштабна пожежа – горить підприємство
- ВІДЕО Український борщ внесли до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО
- ФОТО У Києві хочуть запустити перше виробництво форми для жінок-військових
No articles