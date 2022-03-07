Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У рфії заявляють про контроль Луганщини. Міноборони України це заперечує

У Міноборони України це спростовують, що Лисичанськ не перебуває під повним контролем рф
Міністр оборони рф сергій шойгу відзвітувався путіну, що російські війська повністю окупувати Луганську область.
У рфії заявляють про контроль Луганщини. Міноборони України це заперечує Фото: donbasssos.org

Заяву про шойгу опублікувало міноборони росії. Той також стверджує, що окрім Лисичанська, "перейшли під контроль" росіян населені пункти Білогорівка, Новодружеськ, Малорязанцеве та Біла гора.

Водночас представник Міністерства оборони України Юрій Сак у коментарі BBC спростував заяви рф. Він наголошує, що Лисичанськ не перебуває під "повним контролем" російських військ.

Але додав, що ситуація у місті "вже досить давно була дуже напруженою", російські війська "безперервно атакували місто".

"Для українців цінність людського життя є головним пріоритетом, тому іноді ми можемо відступати від певних територій, щоб у майбутньому відбити їх", - додав він.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 07 2022 16:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Через війну в Україні прямі збитки аграріїв зросли до $4,3 мільярда

Через війну в Україні прямі збитки аграріїв зросли до $4,3 мільярда

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.