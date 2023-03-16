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У Rheinmetall розповіли про створення танкового заводу в Україні

16 березня 2023, 09:46
У Rheinmetall розповіли про створення танкового заводу в Україні
Майбутній завод не належатиме компанії. Його збудує держава, а компанія орендуватиме приміщення.

Німецький концерн Rheinmetall вже підготував концепцію танкового заводу в Україні, яку передали на розгляд уряду ФРН.

Про це в інтерв'ю Neue Zürcher Zeitung повідомив гендиректор концерну Армін Паппергер.

Він пояснив, що для старту будівництва потрібне також ухвалення такого рішення українським урядом.

"Ми маємо дати Україні можливість захищатися. Такий завод не будується за один день. Тож нам потрібно почати планувати зараз. Ми розробили концепцію та представили її німецькому уряду", - сказав гендиректор.

За його словами, потужності не належатимуть Rheinmetall – компанія буде орендувати приміщення.

"Ми не фінансуватимемо цю роботу, але це має зробити Україна чи інша держава, яка надасть допомогу Україні. Це був би не наш завод, але Україна його будує, а ми його орендуємо", - зазначив Паппергер.

Він додав, що будівництво можуть розпочати під час війни чи вже після її закінчення. Останнє слово у цьому питанні буде за Києвом.

Раніше повідомлялось, що  "Укроборонпром" розпочав виробляти 125-мм снаряди.

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