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У Рівненській області поліція вилучила один з найбільших в Україні арсеналів боєприпасів

"Біля будинку в саду на глибині півтора метра був закопаний схрон боєприпасів"
У селі Сіянці Острозького району Рівенської області у дворі приватного будинку 11 червня правоохоронці виявили один з найбільших в Україні склад боєприпасів.
У Рівненській області поліція вилучила один з найбільших в Україні арсеналів боєприпасів Фото: mvs.gov.ua

"Біля будинку в саду на глибині півтора метра був закопаний схрон боєприпасів: 109 корпусів гранати РГД-5, 39 - корпусів гранати Ф1, 126 запалів до гранат типу УЗРГМ-2, 28 - підствольних гранат ВОГ-25, 6 - протитанкових гранат РПГ-7М , 29 - реактивних протитанкових гранат РПГ-22, 6 - реактивних протитанкових гранат РПГ-26, 5 ящиків патронів калібру 7,63 та один - калібру 9,00", - повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.


Фото: mvs.gov.ua

У МВС зазначили, що все вилучене буде направлятися для проведення експертизи, за результатами якої буде прийматися процесуальне рішення.

У рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за частиною 1 ст. 263 КК України поліцейські встановлюють походження боєприпасів. Уточнюється, що санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Нагаємо, що у покинутій хаті в селі Широкине Донецької області українські військові виявили велику кількість неврахованих боєприпасів.

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11 06 2019 21:07
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