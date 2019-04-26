У Рівному поліцейські викрили групу наркоторговців

25 квітня правоохоронці Рівненської області провели п'ять обшуків, під час яких вилучили велику партію метамфетаміну, обладнання для його виготовлення, зброю і гранату.

Імовірним збутом наркотиків займалася група раніше судимих чоловіків на чолі з 40-річним рівнянином, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків і зброї. Про це повідомляє Національна поліція.

Група організувала і протягом декількох років забезпечувала діяльність мережі розповсюдження наркотиків на території Рівненської області.

Перед проведенням обшуків правоохоронцям надійшла інформація про те, що чоловіки мають зброю. Тому до проведення слідчих дій залучили спецпризначенців КОРД.



Фото:Нацполіція

Під час обшуків на винайнятих квартирах і в автомобілях підозрюваних поліцейські знайшли лабораторію повного циклу виробництва, понад 150 грамів метамфетаміну, 2500 таблеток з умістом наркотичної речовини для виготовлення метамфетаміну, фасовані пакетики з канабісом, п'ять пістолетів, гранату РГД-5, а також 80 тис. гривень.



Фото:Нацполіція

На цей момент слідчі проводять досудове розслідування за фактом виготовлення наркотичних засобів з метою збуту за попередньою змовою групою осіб і встановлюють роль кожного учасника злочинної діяльності.

Вилучені предмети відправлено на експертизу. За її результатами буде вирішуватися питання про оголошення підозри в скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) й обрання міри покарання.

У разі підозри, а далі звинувачення чоловікам загрожує термін позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що правоохоронці припинили діяльність потужної злочинної організації, яка займалася виготовленням та розповсюдженням особливо небезпечних наркотиків на території 13 областей України, 32 осіб затримали.