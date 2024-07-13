У РНБО пояснили заяву Буданова про новий наступ рф
13 липня 2024, 20:55
Фото: LIGA.net
Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко прокоментував нещодавню заяву керівника Головного управління розвідки України Кирила Буданова щодо загрози наступу з півночі.
Багато людей помилково ототожнюють загрозу з "півночі", про яку говорив керівник ГУР Кирило Буданов, з територією білорусі. Однак це помилкове сприйняття.
Про це керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко написав у своєму Тelegram-каналі.
"Багато людей чомусь плутають Північ, про яку каже Буданов, і білорусь. Це різні речі. Загрози наступу з білорусі немає", - зауважив він.
Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що загроза наступу окупаційних військ росії на Україну з півночі абсолютно реальна. Тенденція на загострення, тому ігнорувати проблему не можна.