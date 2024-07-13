У РНБО пояснили заяву Буданова про новий наступ рф

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко прокоментував нещодавню заяву керівника Головного управління розвідки України Кирила Буданова щодо загрози наступу з півночі.

Багато людей помилково ототожнюють загрозу з "півночі", про яку говорив керівник ГУР Кирило Буданов, з територією білорусі. Однак це помилкове сприйняття.

Про це керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко написав у своєму Тelegram-каналі.