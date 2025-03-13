У РНБО відреагували на заяву путіна про 30-денне перемир'я з Україною
13 березня 2025, 18:33
Фото: REUTERS
Коваленко підкреслив, що росія хоче зробити все так само, як було під час підписання "Мінських угод".
Реакція російського диктатора путіна на ідею про 30-денне перемир'я з Україною є прикладом типової поведінки країни-агресора.
Про це в Telegram повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
"Типова поведінка росії в міжнародній політиці: "ми готові припинити вогонь, але є "нюанси", - написав Коваленко, реагуючи на висловлювання путіна.
За словами керівника ЦПД, інформаційна стратегія росії в будь-якому разі буде спрямована на те, щоб звинувачувати Україну у своїх же порушеннях і пред'являти дивні вимоги.
Коваленко підкреслив, що росія хоче зробити все так само, як було під час підписання "Мінських угод".
"Це їхня тактика є і буде - брехати і звинувачувати", - додав він.