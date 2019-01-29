У Росії арештували підозрюваного у викраденні картини Куїнджі з Третьяковської галереї

Таганський суд Москви заарештував 32-річного Дениса Чуприкова, підорзюваного у викраденні картини Архипа Куїнджі "Ай-Петрі. Крим" з Третьяковської галереї у Москві.

27 січня стало відомо, що у Третьяковській галереї на очах у відвідувачів викрали картину Архипа Куїнджі "Ай-Петрі. Крим". За словами очевидців, злочинець під виглядом музейного працівника дістав картину з рами й зник з нею на очах у відвідувачів.

Зранку 28 січня підозрюваного у викраденні затримали. Раніше, в грудні 2018 року, підозрюваного затримували за зберігання наркотиків. Він є фігурантом кримінальної справи та на момент затримання перебував під підпискою про невиїзд.

Пізніше повідомлялося, що картину "Ай-Петрі. Крим" Архипа Куїнджі повернуть у Третьяковську галерею, однак на виставку більше не виставлятимуть.

Куїнджі Архип - художник, який народився поблизу Маріуполя. Він навчався в Петербурзькій академії мистецтв. Деякий час він займався у майстерні відомого мариніста Івана Айвазовського. Картина "Ай-Петрі. Крим", на якій зображений гірський пейзаж, створювалася в 1898-1908 роках.