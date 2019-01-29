У Росії арештували підозрюваного у викраденні картини Куїнджі з Третьяковської галереї
27 січня стало відомо, що у Третьяковській галереї на очах у відвідувачів викрали картину Архипа Куїнджі "Ай-Петрі. Крим". За словами очевидців, злочинець під виглядом музейного працівника дістав картину з рами й зник з нею на очах у відвідувачів.
Зранку 28 січня підозрюваного у викраденні затримали. Раніше, в грудні 2018 року, підозрюваного затримували за зберігання наркотиків. Він є фігурантом кримінальної справи та на момент затримання перебував під підпискою про невиїзд.
Пізніше повідомлялося, що картину "Ай-Петрі. Крим" Архипа Куїнджі повернуть у Третьяковську галерею, однак на виставку більше не виставлятимуть.
Куїнджі Архип - художник, який народився поблизу Маріуполя. Він навчався в Петербурзькій академії мистецтв. Деякий час він займався у майстерні відомого мариніста Івана Айвазовського. Картина "Ай-Петрі. Крим", на якій зображений гірський пейзаж, створювалася в 1898-1908 роках.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У США частково замерз Ніагарський водоспад, - ФОТО
- ВІДЕО У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa"
- ВІДЕО Останній сезон "Гри престолів" вийде 14 квітня
- "Вікінг-масаж": Ветеран АТО втілив мрію дитинства і лікує масажамиВін робить селфі зі своїми клієнтами і захопливо розповідає про свою роботу, навіть коли працює поспіль понад 13 годин
- Хадашим. Історія однієї синагогиЇї не знищили у XX столітті, але руйнують зараз